Призер Олимпиады призвал бойкотировать Россию

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон призвал к бойкоту российского этапа Кубка мира по биатлону. Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане рассчитывает на поддержку атлетов из западных стран.



Самуэльссон не думает, что "выступать в России – это правильно". Главный аргумент для шведского биатлониста – что у России "нет функционирующей антидопинговой организации".

"Думаю, страна, у которой нет функционирующей антидопинговой организации и которой Всемирное антидопинговое агентство не разрешает проводить тестирование, не должна организовывать чемпионаты. Надеюсь, все больше спортсменов будут говорить, что мы не должны туда ехать", – заявил Самуэльссон.

Шведский спортсмен возмущен позицией Международного союза биатлонистов (IBU), который не прислушивается к требованиям атлетов лишить Россию этих соревнований, передает RT.

IBU принял решение провести девятый этап Кубка мира по биатлону 2017/18 в Тюмени с 22 по 25 марта. Российская команда биатлонистов примет участие в состязаниях в полном составе, включая и тех, кто не попал на Олимпиаду. Не будут участвовать только те, кто отстранен от всех соревнований из-за допинга.

Негативные высказывания в адрес России продолжают звучать в олимпийском Пхенчхане и из уст чиновников разного ранга. Как писали Dni.Ru, свое нежелание видеть россиян на Играх в Пхенчхане не скрывает бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), член МОК Ричард Паунд. "Я изначально был против того, чтобы русские выступали здесь. Их нельзя было пускать в Пхенчхан", – заявил он журналистам.

Чиновник прокомментировал информацию о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) возбудил дело по нарушению антидопинговых правил бронзовым призером Олимпиады-2018 керлингистом Александром Крушельницким. Ранее поступили сообщения, что допинг-проба спортсмена дала положительный результат на мельдоний. Этот препарат был внесен в список запрещенных в январе 2016 года. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс, в то же время, признал, что атлету "могли что-то подмешать", в итоге в анализах были обнаружены следы мельдония.