"Россию нельзя было пускать": в МОК опечалены историей Крушельницкого

Свое нежелание видеть россиян на Играх в Пхенчхане не скрывает бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), член МОК Ричард Паунд. "Я изначально был против того, чтобы русские выступали здесь. Их нельзя было пускать в Пхенчхан", – заявил он журналистам.

Чиновник прокомментировал информацию о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) возбудил дело по нарушению антидопинговых правил бронзовым призером Олимпиады-2018 керлингистом Александром Крушельницким. Ранее поступили сообщения, что допинг-проба спортсмена дала положительный результат на мельдоний. Этот препарат был внесен в список запрещенных в январе 2016 года.

Reacting to #OAR curler testing positive for #doping - #IOC member Dick Pound says “I was against #Russia competing here in the first place. They shouldn’t have been allowed to come to #pyeongchang2018” @CTVNews