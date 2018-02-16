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МОК неожиданно заступился за затравленных россиян

Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Kitagaki Jr.
Международный олимпийский комитет (МОК) пожурил спортсменов из некоторых команд за их отношение к атлетам из России. По мнению спортивных чиновников, это "не соответствует олимпийскому духу".

Продолжение: Овечкина высмеяли за пропуск Олимпиады
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МОК выразил сожаление, что некоторые спортсмены игнорируют российских атлетов на Играх в Южной Корее. Этот факт особенно опечалил члена исполнительного комитета организации Гуниллу Линдберг.

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"Не разговаривать со своими оппонентами – не в олимпийском духе. Надеюсь, что принятые нами меры показали, что мы не наказали "чистых" спортсменов", – заявила Линдберг. Она напомнила, что атлеты из российской команды прошли все необходимые допинг-тесты.

Меры, предпринятые МОК в отношении российских спортсменов, очень непопулярны среди атлетов из других стран. Однако находятся и те, кто открыто выражает неприязнь и критикует россиян. Так, комментарий Линдберг относился, в частности, к британской скелетонистке Лиззи Ярнолд. Она заявила, что просто не замечает соперников из России, когда они оказываются рядом. О нежелании общаться с россиянами сказал ранее и американский скелетонист Мэттью Антуан, пишет портал Insidethegames.

Днем ранее стало известно, что российским спортсменам на Олимпиаде в Пхенчхане запретили показывать выигранные медали в Доме болельщиков. Демонстрация наград будет приравнена к альтернативной церемонии награждения, нарушителей ждет строгое наказание со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).  

Запрещено даже показывать медали, сообщил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев. "Чествовать спортсменов здесь запрещено, но аплодировать спортсменам никто не запрещает. Демонстрировать медали тоже нельзя. Нельзя даже просто показать ее здесь", – рассказал Катушев журналистам. Он подчеркнул: даже если кто-то в шутку наденет на спортсмена медаль, МОК будет расценивать это как альтернативную церемонию награждения и строго накажет.

После допинговых скандалов российские спортсмены выступают на зимних Играх 2018 года в Пхенчхане в статусе олимпийских атлетов из России. МОК ввел в отношении нашей команды целый ряд запретов. 

Автор: Андрей Евлампиев16 февраля 2018, 17:46

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