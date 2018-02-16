За кого болеть на Олимпиаде 17 февраля

В восьмой день Олимпиады в Пхенчхане надежды российских болельщиков на лыжниц. Пощекочет нервы и встреча хоккейной команды с соперниками из США.

У девушек-лыжниц из российской команды есть все возможности взять медали, они уже подтвердили свой потенциал. За золото с норвежками и шведками побороться едва ли получится. Но уж за бронзу повоевать с финками и американками Наталье Непряевой, Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой и Анне Нечаевской по силам. Начало гонки 4х5 км – в 12:30 по московскому времени.

В биатлоне нас ждет женский масс-старт. Единственным представителем России в гонке будет Татьяна Акимова. По мнению экспертов, это будет подготовка к реальной борьбе за медаль в смешанной эстафете. Начало масс-старта – в 14:15 по московскому времени.

Шорт-трек: Семен Елистратов – один из немногих российских олимпийцев в Пхенчхане, который способен преподнести сюрприз. Он показал это на "полуторке", и теперь от него ждут успеха на 1000 метров. А если повезет – то и более высокой ступени на пьедестале почета.

На дистанцию 1500 метров у женщин выйдут Екатерина Ефременкова и Софья Просвирнова. На 500 метрах Софья заняла пятое место, попав в финал Б. Теперь надо не промахнуться и оказаться в финале А. Начало соревнований – в 13:00 по московскому времени.

В 15:10 по московскому времени сборная России проведет заключительный матч группового турнира против американцев. Сборная США на этой Олимпиаде представляет собой коктейль из студентов Денверского, Гарвардского и Бостонского университетов, несколько игроков КХЛ из "Йокерита", "Адмирала" и "Спартака". В матче решается, попадем ли мы напрямую в четвертьфинал или будем вынуждены играть в одной восьмой. Для прямого попадания в четвертьфинал нужно занять первое место в группе либо стать лучшей второй командой.

Женская хоккейная команда сразится в 1/4 финала со Швейцарией. После трех поражений с общим счетом 1:15 рассчитывать на чудо трудно. Напомним, швейцарки выбили россиянок на этой же стадии в Сочи. Начало встречи в 6:10 по московскому времени.

Большой день ожидается во фристайле. После обиднейшего поражения в женской акробатике, где для медали было достаточно просто не падать на своих прыжках, в борьбу вступают мужчины. Наша главная надежда – 19-летний Максим Буров, обладатель Кубка мира. Старт – в 14:00 по московскому времени. А утром на склонах Пхенчхана будут соревноваться девушки-специалистки по слоупстайлу. Россию представляют Лана Прусакова и Анастасия Таталина. Начало квалификации – в 4:00 по московскому времени, финала – в 7:00.

Для российских летающих лыжников любой результат в топ-15 будет успехом. Из квалификации в топ-50 пробились все четыре наших представителя: Евгений Климов (16-й), Алексей Ромашов (21-й), Денис Корнилов (26-й) и Михаил Назаров (33-й). В финале в решающую попытку выйдут только 30 человек, если все наши будут там, это уже можно считать большим успехом. Начало – в 15:30 по московскому времени.

В фигурном катании Дмитрий Алиев завершил короткую программу среди мужчин на пятом месте – в пяти баллах от медали. Учитывая класс Юдзуру Ханю, Хавьер Фернандес и Сомо Уно, вряд ли россияне могут надеяться на медаль. Остатеся рассчитывать на то, что Михаил Коляда совершит хотя бы один прокат на этой Олимпиаде без падения. Начало соревнований – в 4:00 по московскому времени.

Важнейший матч Россия-США 17 февраля предстоит провести не только хоккеистам, но и керлингисткам. Пока наши в шаге от заветной четверки, которая попадает в полуфиналы. У команды Виктории Моисеевой сразу два матча — против США (в 3:05 по московскому времени) и Японии (в 14:05). Две победы сильно поменяют для наших расклад в борьбе за плей-офф, пишет Life.ru.