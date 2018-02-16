Российский чемпион перенес тяжелую операцию

Сноубордиста Николая Олюнина прооперировали после травмы, полученной во время Олимпиады в Корее. Врачи диагностировали у него перелом и разрыв мениска, передает газета "Известия".
Об операции сообщила жена спортсмена Мария. "Спасибо нашим ребятам и докторам из Олимпийского комитета, которые сделали всё для того, чтобы предоставить нам лучших специалистов", – написала она на своей странице в социальной сети Instagram.
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