"Красная машина" разорвала словенцев в клочья

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Словении. Наши спортсмены забили восемь шайб в ворота соперников.

После поражения от сборной Словакии российские хоккеисты отыгрались на словенцах, устроив им настоящий разгром в групповом этапе олимпийского турнира в Пхенчхане. Подопечные Олега Знарка лидировали со счетом 8:2 (2:0, 4:1, 2:1). Хет-трик оформил нападающий Кирилл Капризов, сообщает "Газета.ru".

Отметим, забивший два гола в ворота соперников Илья Ковальчук отличился в истории отечественного хоккея сразу несколько раз. Во-первых, он повторил рекорд Павла Буре по голам за сборную России на олимпийских турнирах. Теперь у обоих по 11 голов – правда, Буре провел на Олимпиадах 12 игр, а нынешний заместитель капитана сборной – 25, передает Life.ru.

Кроме того, Ковальчук вышел на второе место по набранным очкам за российскую сборную на олимпийских турнирах, оставив позади Евгения Малкина. У Ильи на счету теперь 16 баллов, у российского энхаэловца – 15. И, наконец, Ковальчук забросил шайбу на пятых Олимпийских играх подряд. В 2002 году в Солт-Лейк-Сити 18-летний Илья ограничился одним голом, в 2006-м в Турине забил четыре, в Ванкувере в 2010-м – один, в Сочи в 2014-м – три, в Пхенчхане пока два.

Следующий матч российские хоккеисты проведут против сборной США 17 февраля. Отметим, за нашей командой с советских времен закрепилось прозвище "Красная машина". Несмотря на запрет называть так наших спортсменов на Играх-2018, болельщики продолжают это делать, гордясь заслугами хоккеистов.