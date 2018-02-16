Российская конькобежка утерла нос американским олимпийцам

Очередную бронзовую медаль для нашей олимпийской команды завоевала Наталья Воронина. Российская конькобежка обошла канадских спортсменок на дистанции 5000 метров.

22-летней россиянке выпало выступать в паре с легендарной спортсменкой из Чехии Мартеной Сабликовой. Заезд стал самым зрелищным на соревнованиях.

Перед стартом Ворониной и Сабликовой первые три результата были у двух голландок и канадки Ивани Блондин. Первые два круга россиянка опережала чешку и шла на серебро. Однако во второй половине заезда Воронина стала терять скорость. В результате Сабликова оттеснила голландку со второго места, а россиянка сдвинула ее и с третьего.

Канадки, которым прочили победу, заняли пятое и шестое места. А американка Карлайн Схоутенс – лишь 11-е, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно, что лыжник Денис Спицов пополнил копилку наград России на Играх-2018. Спортсмен завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем. Дебютант Олимпиады уступил победителю 23 секунды. Россиянин Андрей Мельниченко стал 14-м, Андрей Ларьков – 20-м, Алексей Виценко – 49-м.

Кроме того, российские хоккеисты после поражения от сборной Словакии отыгрались на словенцах, устроив им настоящий разгром в групповом этапе олимпийского турнира в Пхенчхане. Подопечные Олега Знарка лидировали со счетом 8:2 (2:0, 4:1, 2:1). Хет-трик оформил нападающий Кирилл Капризов.

