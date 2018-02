Предатель Родченков перечислил "употреблявших допинг" чемпионов Сочи-2014

По словам Родченкова, таких наград было пять. Две – в биатлоне, а также в лыжах, бобслее и скелетоне. Информатор WADA отметил, что нечестной победы добились лыжник Александр Легков, скелетонист Александр Третьяков и бобслеист Александр Зубков. Также Григорий Родченков заявил, что "грязным" оказалось золото в мужской биатлонной эстафете, где выступали Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Устюгов и Антон Шипулин, сообщается на сайте американского телеканала CBS.

Также экс-глава Московской антидопинговой лаборатории высказался о роли российского лидера Владимира Путина в якобы имевшей место госсистеме допинга. "Министр спорта Виталий Мутко докладывал обо всем президенту страны Владимиру Путину. Они познакомились еще в 90-е годы в Санкт-Петербурге. Был ли Путин осведомлен о поддержке допинга? Да, я верю в это", – заявил информатор WADA.

Кроме того, Родченков объяснил кардинальное изменение своей внешности. По его словам, это было сделано из соображений безопасности. "Есть информация, что моя жизнь находится под угрозой. Мы предприняли все необходимые шаги", – пояснил он. По мнению Родченкова, его хотят убить.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG