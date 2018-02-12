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Спорт

Предатель Родченков перечислил "употреблявших допинг" чемпионов Сочи-2014

Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал о том, сколько золотых медалей на Олимпиаде-2014 российскими спортсменами якобы было добыто с помощью допинга. Также он назвал имена "грязных" атлетов.
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По словам Родченкова, таких наград было пять. Две – в биатлоне, а также в лыжах, бобслее и скелетоне. Информатор WADA отметил, что нечестной победы добились лыжник Александр Легков, скелетонист Александр Третьяков и бобслеист Александр Зубков. Также Григорий Родченков заявил, что "грязным" оказалось золото в мужской биатлонной эстафете, где выступали Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Устюгов и Антон Шипулин, сообщается на сайте американского телеканала CBS.

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 Допинг-скандалы

Сюжеты Допинг-скандалы

Также экс-глава Московской антидопинговой лаборатории высказался о роли российского лидера Владимира Путина в якобы имевшей место госсистеме допинга. "Министр спорта Виталий Мутко докладывал обо всем президенту страны Владимиру Путину. Они познакомились еще в 90-е годы в Санкт-Петербурге. Был ли Путин осведомлен о поддержке допинга? Да, я верю в это", – заявил информатор WADA.

Кроме того, Родченков объяснил кардинальное изменение своей внешности. По его словам, это было сделано из соображений безопасности. "Есть информация, что моя жизнь находится под угрозой. Мы предприняли все необходимые шаги", – пояснил он. По мнению Родченкова, его хотят убить.

По данным СМИ, информатору сделали ряд пластических операций по изменению внешности в рамках программы защиты свидетелей в США. Именно поэтому он давал показания на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеоконференции, скрывая за экраном свое новое лицо.

Напомним, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории бежал из России в 2015 году и стал одним из главных информаторов WADA, которое расследовало случаи употребления допинга в российском спорте. В 2016 году Родченков рассказал New York Times о якобы государственной допинговой программе, что послужило причиной самых масштабных санкций в истории олимпийского движения. Российские власти неоднократно опровергали утверждения Григория Родченкова.

Автор: Людмила Фоканова12 февраля 2018, 09:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы допинг-скандала

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