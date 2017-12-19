Фигуристка Медведева отказалась от чемпионата России

Евгения Медведева не примет участия в Чемпионате России по фигурному катанию. Врачи настаивают на том, что ей нужно восстановиться после травмы.

Травма уже стоила 18-летней спортсменке участия в финале Гран-при, в который она квалифицировалась с победами на двух этапах серии. Теперь же по совету медиков Медведева пропустит ЧР.

"Следуя рекомендации врачей не форсировать подготовку в период завершающегося восстановления, Медведева пропустит чемпионат России. Данное решение спортсменки и ее тренера Этери Тутберидзе согласовано с федерацией", – сообщил президент российской Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков

Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, двукратная победительница финала Гран-при. Предыдущие два сезона фигуристка становилась первой в женском одиночном катании и на российском первенстве.

Чемпионат России пройдет в Санкт– Петербурге с 21 по 24 декабря. Первенство Европы по фигурному катанию пройдет с 15 по 21 января в Москве, напоминает ТАСС.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Напомним, Евгения Медведева заявила, что не готова выступать на ОИ под нейтральным флагом. Для нее Игры в Пхенчхане стали бы первой "взрослой" олимпиадой в жизни. Четыре года назад на Олимпиаде в Сочи ей было всего 14 лет, и она не могла выступать в составе сборной.

"Я не могу принять вариант, при котором я выступала бы на Олимпийских играх без флага России, как нейтральный спортсмен. Я горжусь своей страной, для меня огромная честь представлять ее на Играх. Это дает силы и вдохновляет меня во время выступлений", – заявила фигуристка во время заседания исполкома МОК.