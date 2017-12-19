Фигуристка Медведева отказалась от чемпионата России
Травма уже стоила 18-летней спортсменке участия в финале Гран-при, в который она квалифицировалась с победами на двух этапах серии. Теперь же по совету медиков Медведева пропустит ЧР.
"Следуя рекомендации врачей не форсировать подготовку в период завершающегося восстановления, Медведева пропустит чемпионат России. Данное решение спортсменки и ее тренера Этери Тутберидзе согласовано с федерацией", – сообщил президент российской Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков
Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, двукратная победительница финала Гран-при. Предыдущие два сезона фигуристка становилась первой в женском одиночном катании и на российском первенстве.
Чемпионат России пройдет в Санкт– Петербурге с 21 по 24 декабря. Первенство Европы по фигурному катанию пройдет с 15 по 21 января в Москве, напоминает ТАСС.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Напомним, Евгения Медведева заявила, что не готова выступать на ОИ под нейтральным флагом. Для нее Игры в Пхенчхане стали бы первой "взрослой" олимпиадой в жизни. Четыре года назад на Олимпиаде в Сочи ей было всего 14 лет, и она не могла выступать в составе сборной.
#Фигурное_катание#ISU #GP2017 МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ V этапа Гран-при 2017/2018 по фигурному катанию «Кубок Франции» pic.twitter.com/yqrrl3ROvt— Olympteka (@olympteka) 18 ноября 2017 г.
"Я не могу принять вариант, при котором я выступала бы на Олимпийских играх без флага России, как нейтральный спортсмен. Я горжусь своей страной, для меня огромная честь представлять ее на Играх. Это дает силы и вдохновляет меня во время выступлений", – заявила фигуристка во время заседания исполкома МОК.
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