Кудрявцева родила от 28-летнего хоккеиста

Российская гимнастка Яна Кудрявцева стала мамой – у спортсменки родилась дочь. Отцом ребенка стал хоккеист Дмитрий Кугрышев. Радостная новость появилась в Instagram.

На фотографии счастливый хоккеист держит на руках новорожденную дочь. Ребенок появился на свет 25 декабря. "Папка! Я тебя люблю", – написала гимнастка. Имя малышки она пока держит в тайне.

Поклонники пожелали семье здоровья и терпения: "Поздравляю!", "Подарок на Рождество", "Крепкого здоровья малышке и всей твоей счастливой семье", "Пусть растет здоровой и счастливой", "Спокойных ночей, здоровья и всех земных благ! Наслаждайся материнством!"

Напомним, слухи о беременности 21-летней спортсменки появились в октябре после того, как девушка опубликовала фотографию, на которой позирует вместе с супругом. Поклонники сразу заметили округлившийся живот гимнастки.

О романе Кудрявцевой и Кугрышева стало известно в начале 2018 года. Летом хоккеист сделал возлюбленной предложение. Вскоре они сыграли свадьбу, но постарались не привлекать внимание журналистов к этому событию.

В 2016 году Яна завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Она также является 13-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и четырехкратной чемпионкой первых Европейских игр по художественной гимнастике.