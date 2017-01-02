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Избитый Мирзаев показал фото из больницы
"Благодарю, братья, за то, что навестили", – сказано в подписи к фото, которое скандально известный спортсмен разместил в своем Instagram. На снимке видно, что у Мирзаева разбито лицо, а также рана в области груди.
Как писали Dni.ru, инцидент с Мирзаевым произошел в Москве на улице Восточной. Преступники произвели несколько выстрелов в лицо и избили его битой. Боец был доставлен в одну из столичных больниц, где его прооперировали. По факту нападения на чемпиона мира заведено уголовное дело. Известно, что злоумышленники попали в квартиру бойца после того, как дверь им открыла девушка по имени Амина.
Скандальную
известность Мирзаев приобрел 13 августа 2011 года, когда около ночного
клуба "Гараж" ударил 19-летнего студента Ивана Агафонова. Последний при
падении ударился об
асфальт, потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже молодой
человек
впал в кому и через несколько дней скончался. На Мирзаева завели
уголовное дело. В ноябре 2012 года Мирзаев был признан виновным в
причинении
смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, так как он отбыл
наказание в следственном изоляторе.
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