Избитый Мирзаев показал фото из больницы

Известный спортсмен, чемпион мира по боевому самбо Расул Мирзаев показал свое фото после нападения неизвестных. На снимке боец лежит на больничной койке в окружении друзей.

"Благодарю, братья, за то, что навестили", – сказано в подписи к фото, которое скандально известный спортсмен разместил в своем Instagram. На снимке видно, что у Мирзаева разбито лицо, а также рана в области груди.



Фото опубликовано Black Tiger FIGHT NIGTHS (@rasul____mirzaev) Янв 1 2017 в 10:37 PST

Как писали Dni.ru, инцидент с Мирзаевым произошел в Москве на улице Восточной. Преступники произвели несколько выстрелов в лицо и избили его битой. Боец был доставлен в одну из столичных больниц, где его прооперировали. По факту нападения на чемпиона мира заведено уголовное дело. Известно, что злоумышленники попали в квартиру бойца после того, как дверь им открыла девушка по имени Амина.

Скандальную известность Мирзаев приобрел 13 августа 2011 года, когда около ночного клуба "Гараж" ударил 19-летнего студента Ивана Агафонова. Последний при падении ударился об асфальт, потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже молодой человек впал в кому и через несколько дней скончался. На Мирзаева завели уголовное дело. В ноябре 2012 года Мирзаев был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, так как он отбыл наказание в следственном изоляторе.

