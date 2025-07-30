ИИ-ассистент в Подмосковье более 160 тыс. раз предложил продлить рецепт на льготные лекарства

Голосовой помощник на базе искусственного интеллекта "Светлана", внедренный в систему здравоохранения Московской области в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных", с начала года более 160 тыс. раз предлагал пациентам продлить электронный рецепт на льготные лекарства. Такие данные привел заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения Максим Забелин.

По его словам, робот напоминает о необходимости продления рецепта и предлагает записаться на телемедицинскую консультацию, в ходе которой врач может оформить продление дистанционно. Это позволяет избежать личного визита в поликлинику.

«Это удобно, поскольку пациенту не надо идти в поликлинику, чтобы продлить рецепт – все сделает врач на онлайн-приеме. С начала года 160 тыс. раз робот Светлана предложила продлить рецепт на лекарство»,

— сообщил Максим Забелин.

Этот голосовой помощник также используется для записи к врачу, вызова врача на дом, отмены визитов, а также информирования пациентов о предстоящих приемах и приглашениях на вакцинацию.

Ранее власти Подмосковья сообщили о том, что экосистема ИИ-помощников, которая работает в системе здравоохранения региона, суммарно за год обрабатывает порядка девяти миллионов звонков.