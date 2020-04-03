Опекаемый "Роснефтью" медвежонок в Якутии впервые увидел солнце

Выход новорожденного белого медведя в свет – уникальное явление для зоопарка, как правило это привлекает большое число посетителей. Однако в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране и мире на территории зоопарка введен режим самоизоляции. Тем не менее сотрудники нашли решение – медвежонка показали жителям Якутии и всем россиянам с помощью онлайн-трансляции в "Ютуб" и "Инстаграм".
Первой из берлоги вышла Колымана, за ней показался медвежонок – малыш осторожно выглянул. Сначала он держался скромно, старался не отходить от матери, но быстро освоился в новой обстановке: пока Колымана отдыхала, медвежонок резвился, прыгал по вольеру, катался с горок. В честь первого выхода медведей ждало лакомство – сотрудники зоопарка угостили их рыбой.
Ранее специалисты провели вакцинацию и взвесили малыша – весы показали 18 килограммов. Имя новому питомцу хотят выбрать в ходе конкурса, который объявит зоопарк совместно с "Роснефтью" и "Обществом сохранения и изучения дикой природы".
Сотрудники зоопарка отмечают любознательность и активность медвежонка. "Все пробует и изучает. Колымана – настоящая мама, терпеливая и спокойная, она доверяет малышу и чувствует себя комфортно", – рассказали они.
Появление медвежонка на свет стало возможно благодаря компании "Роснефть" и помощи, которую она с 2014 года оказывает для сохранения этого вида. Компания обеспечивает полноценное кормление и ветеринарное обслуживание 35 белых медведей во всех зоопарках России. Кроме того, "Роснефть" поддерживает исследования редких видов животных.
Забота об экологии и охрана окружающей среды – приоритет для "Роснефти" во всех видах деятельности. К 2022 году компания планирует стать мировым лидером в сфере промышленной и экологической безопасности.
В январе 2020 года "Роснефть" заключила соглашение с Минприроды России о сотрудничестве в рамках нацпроекта "Экология". Стороны будут действовать сообща для сохранения биоразнообразия. Компания взяла на себя обязательство изучать и сохранять популяции белого медведя, дикого северного оленя, атлантического моржа и белой чайки.
Ранее "Дни.ру" писали, что в 2019 году при поддержке НК "Роснефть" ученые совместно АНО "Общество дикой природы" детально изучили состояние белых медведей на территории присутствия компании. Обследованные животные были признаны максимально упитанными.
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