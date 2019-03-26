В Москве с размахом отметили казахский праздник весны
В зале был настоящий аншлаг – яблоку негде упасть! Димаш сумел завести публику и прикоснулся к сердцу каждого. Голос исполнителя называют космическим и невероятным. Пять с лишним октав, уникальное сочетание возможностей, певец может использовать репертуар баритона и контртенора одновременно и это сегодня большая редкость. В свои 24 года Димаш виртуозно комбинирует стили пения и с легкостью переходит из эстрады в оперу, использует горловое пение как частичку культуры своего народа.
Но и это еще не все – Димаш поет на 12 языках, среди которых русский, испанский, английский, французский и китайский. Его первый сольный концерт прошел в конце 2018 года в Лондоне при таком же аншлаге, как и 22-23 марта в Москве.
Представляя Димаша на московской сцене Игорь Крутой сказал: "Это огромная честь писать для этого талантливейшего исполнителя. Я уверен, что весь мир будет ждать его новые программы, каждую его композицию, и каждая его нота будет восприниматься с большим уважением и огромным вниманием".
Известно, что Наурыз – праздник обновления, и то, что Казахстан поручил презентовать Наурыз в Москве именно Димашу Кудайбергену, первому послу туризма Казахстана, это символично. Кроме концертов в Кремле москвичи смогли совершить увлекательную экскурсию в Казахстан, побывав на ВДНХ.
Там прошел грандиозный праздник всех восточных народов, в традициях которых жива встреча весеннего равноденствия. На площадке главной выставки страны пели и плясали мастера культуры из республик России и стран СНГ. А еще всех угощали пловом, на приготовление которого ушло целых три тонны риса.
Кстати, в самом Казахстане Наурыз, праздник весеннего преображения, отмечают официально – это выходные дни календаря, отличный повод для домашних забот, радостного общения с друзьями и близкими. Корнями традиция из прошлого Великой степи. Кочевники говорили – оживает степь, оживает жизнь.
В посольстве Казахстана в РФ на празднике побывали видные российские политики, бизнесмены, деятели культуры, науки, главные редактора ведущих российских СМИ, а также представители аккредитованного в Москве зарубежного дипломатического корпуса и международных организаций.
"Нам очень приятно, что близкие друзья Казахстана пришли поздравить и разделить с нами этот знаменательный день", – сказал посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Он подчеркнул, что отношения между Россией и Казахстаном – многоплановые, прочные, истинно дружеские: "Между нашими странами не существует культурных границ. Это основа для хорошего развития".
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