В России переименуют все пассажирские самолеты

Генеральный директор российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что все гражданские самолеты страны переименуют. Пассажирские воздушные суда будут выпускаться под единым брендом, сообщает телеканал "360".
Слюсарь обратил внимание, что к аналогичному решению пришли во многих странах мира. Он отметил, что целью является правильное распределение инвестиций. Поскольку все продукты будут представлены в одном сегменте, то и все вложения будут приходиться на него. Однако гендиректор ОАК заметил, что этот вопрос находится на стадии обсуждения.
Популярные темы форума
Помогите отвязаться.
Невеста, с Новым Годом!
Что мне делать.....
ЁЛКА настоящая или искусственная?
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Страшно рожать от мужика без работы
Покойница, вторая страничка.
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Почему вы все такие страшные