Шокирующее видео посадки самолета в эпицентре урагана
На побережье Туманного Альбиона обрушился ураган "Али" с мощными порывами ветра и ливнем. Пилот Ryanair пытался посадить самолет, следовавший из Брюсселя, в аэропорту Дублина. Но в последнюю секунду ему пришлось вновь поднять машину в воздух.
Как рассказала изданию Metro пассажирка Кирстен Йонгберг, это был худший перелет в ее жизни. По ее словам, многие кричали и плакали. Позже экипажу воздушного судна все же удалось посадить лайнер – однако, как свидетельствуют пассажиры, его болтало из стороны в сторону.
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