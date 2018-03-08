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Общество

Почему секс-скандал с Ванштейном потерпел фиаско

Фото: pixabay.com
Интересное кино. Скандал с домогательствами Харви Вайнштейна вызвал волну негодования во всем мире (во всяком случае, об этом громогласно сообщает западная пресса). Правда, американские и европейские СМИ стыдливо умалчивают, что интерес этот существует лишь у тех, кто проживает в Старом и Новом Свете. Ни в азиатских странах, ни в России, ни в Африке местные жители не возбудились на эту тему. 
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Вообще, прежде чем говорить на тему сексуальных домогательств, стоит напомнить об одном моменте: в последнее время Западу свойственно каяться. Причем, не перед тем, кто реально пострадал (достаточно вспомнить иракцев, ливийцев, сирийцев и другие народы, познавших западную "демократию"), а перед теми, кто может повлиять на политический расклад внутри каждой отдельно взятой стране. Тут и негры, и "униженные" сексуальные меньшинства, и "оскорбленные" женщины, и многие другие, считающие отношение западных властей к ним несправедливым.

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Между тем, количество женщин, которые спешат заявить о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна, продолжает постепенно увеличиваться. Уже не с такой интенсивностью, как в первые дни скандала, но все еще появляются дамы, которые называют кинодеятеля чуть ли не маньяком, который атаковал их при первой же возможности. Каждый новый каминг-аут вызывает истерику на Западе, дескать, очередная жертва похотливого нахала наконец-то нашла в себе силы признаться.

Каждое заявление вызывает бурю эмоций в американском и европейском обществе, особенно в творческой среде. Представители этой сферы всех степеней популярности наперебой комментируют "очередную гнусность Вайнштейна, ставшую достоянием общественности". Конечно, многие на Западе используют эти истории для пиара – грех было бы угасшим (если, вообще, когда-то горящим) звездам политического и творческого небосклонов не воспользоваться таким случаем для привлечения внимания. Конечно, воспряли духом разного рода феминистки.

Харви Вайнштейн. Фото: GLOBAL LOOK press/Mirco Toniolo

Однако на одно обстоятельство не обращают внимания многие люди на Западе (собственно, на это, очевидно, и рассчитана вся эта шумиха) – вся эта история – исключительно для внутреннего потребления. Есть в Соединенных Штатах запрос на эмансипацию – надо его поддержать, есть у европейских избирателей желание разобраться с ущемлением прав геев – пожалуйста, получите. Привыкшие к излишней толерантности жители Старого и Нового Света, с радостью включаются в любую кампанию по защите обиженных. Главный принцип жизни на Западе уже давно один – "Молись и кайся!"

При этом, любопытно, что в США и Европе как-то не особо задумываются над тем, что, прежде чем обвинять человека во всех смертных грехах, неплохо было бы разобраться в вопросе. То есть, должно быть решение суда – единственное, что по закону всех стран является беспрекословным подтверждением вины. Однако в случае с Вайнштейном это, похоже, не важно. Голословные обвинения сыпятся, бизнес рушится, суды молчат.

Фото: pixabay.com

Тут самое время вспомнить главный вопрос: почему на Западе история с "домогательствами" продюсера вызвала переполох, а у нас, например, нет? Ответ достаточно прозаичен: США и Европа, когда им удобно, верят словам, у нас – доказательствам. А по факту предъявить обвинительницам Вайнштейна в домогательствах, кроме своих слов, нечего. Но западная культура – такая культура.

На фоне западного pussy riot попытка вбросить на вентилятор предпринималась и в России. Под нее едва не попал депутат Госдумы Леонид Слуцкий. В двух словах эта история заключается в том, что некие журналистки обвинили главу думского комитета в домогательствах (речь, по их словам, идет о том, что якобы имело место уже довольно давно). Причем, долгое время конкретных имен "пострадавших" не называлось. Потом, постепенно, открывались имена-фамилии тех, кто обвинял депутата в распущенности. Естественно, тема была начала раскручиваться российскими версиями западных СМИ и либеральной отечественной прессой. Традиционно в обвинительном ключе в адрес российских государственных деятелей.

Фото: pixabay.com

Однако отклика (за исключением дружественных изданий) эта "проблема" не получила. Причин тому несколько. Первая – полное отсутствие доказательств (кроме слов, к делу, как говорится, пришить больше нечего). Второе – оперативное создание профильных структур для расследования обстоятельств этих "дел". Третье – отсутствие комментариев официальных лиц без наличия подтверждений заявлениям "потерпевших". Все это вкупе не породило интерес у россиян к вопросам якобы имевшего место харасмента.

Вообще, тема домогательств на работе в Росси воспринимается совсем не так, как в США и Европе. Нет, не потому, что об этом принято молчать, а потому что большинство уверено, что ситуация зависит от того, как женщина ведет себя с мужчинами, а отдельные неприятные ситуации являются следствием того, что не выдерживается определенная дистанция, в том числе, в отношениях работница-работодатель.

Автор: Денис Попов8 марта 2018, 18:40

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