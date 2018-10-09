Опасный взлет самолета в шторм попал на видео
Происходит это во время мощного шторма "Али". На ролике видно, как сильный ветер швыряет самолет из стороны в сторону. Можно только представить себе, что в этот момент перелижи пассажиры.
Однако в Британской ассоциации пилотов пояснили, что в таких ситуациях нет ничего страшного, сообщает Independent. По словам ее представителя, пилоты к таким ситуациям готовы и натренированы, и все это только выглядит ужасающе.
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