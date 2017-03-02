Кривомордый пес из приюта влюбил в себя пользователей Сети
Пост, посвященный необычной собаке, был опубликован на странице Dogsofinstagram в Instagram. Владельцы аккаунта обратились к подписчикам с просьбой приютить бездомного пса по кличке Пикассо.
По их словам, несчастное животное собирались усыпить. Однако работники приюта Luvable Dog Rescue спасли Пикассо и даже подобрали ему "нормального брата" по кличке Пабло. "Несмотря на то что Пикассо смешно выглядит, он здоров и счастлив", – отметили они.
Пост о необычной собаке стал вирусным. За три дня он набрала более 122 тысяч лайков и более трех с половиной тысяч комментариев.
В итоге обаятельный Пикассо стал настоящей звездой Сети. Интернет-пользователи мгновенно влюбились в необычного пса. "Он такой милый! Я так рад, что он был спасен. Надеюсь, они с братом скоро обретут свой дом", – пишет один из комментаторов.
"Он заслуживает большего! Он такой симпатяга. Я надеюсь, что у него появится чудесная семья. Я бы взял его себе, да не могу", – сожалеет другой пользователь.
По словам сотрудника приюта, Пикассо прошел обследование у ветеринаров и сейчас ожидает медицинского заключения. В ближайшее время врачи должны определить наилучший для него метод хирургического лечения. Он также отметил, что в приют продолжают поступать звонки и письма от людей, желающих забрать к себе пса после того, как он восстановится после операции.
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