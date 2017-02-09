Женщина покормила грудью поросенка во время интервью

Курьезный инцидент произошел в Перу во время съемок новостного сюжета о последствиях наводнения. Журналист, который брал интервью у жителей Лимы, был шокирован внезапным поступком продавщицы поросят.

Перуанка рассказала репортеру, что из-за затяжных дождей животным, которых она разводит, пришлось покинуть ферму и теперь она ищет им другое место жительства. При этом во время интервью женщина без тени смущения достала из коробки маленького поросенка, задрала майку и начала кормить его грудью, передает Mirror.

Странное поведение фермерши повергло в ступор всех присутствующих. Телеоператор тут же отвел камеру в сторону, а репортер отошла от женщины к другим жителям. Как видно на кадрах, оказавшиеся поблизости прохожие также шокированы увиденным и не знают, как на это реагировать.