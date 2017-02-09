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Женщина покормила грудью поросенка во время интервью
Перуанка рассказала репортеру, что из-за затяжных дождей животным, которых она разводит, пришлось покинуть ферму и теперь она ищет им другое место жительства. При этом во время интервью женщина без тени смущения достала из коробки маленького поросенка, задрала майку и начала кормить его грудью, передает Mirror.
Странное поведение фермерши повергло в ступор всех присутствующих. Телеоператор тут же отвел камеру в сторону, а репортер отошла от женщины к другим жителям. Как видно на кадрах, оказавшиеся поблизости прохожие также шокированы увиденным и не знают, как на это реагировать.
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