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В московском метро открыли каток

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В подземном переходе со станции Московского центрального кольца "Площадь Гагарина" на станцию метро "Ленинский проспект" открыли каток. Площадь ледовой площадки составляет 200 квадратных метров.

"Пассажиры смогут покататься на своих коньках или взять напрокат", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена. Работать каток будет до 10 января, передает "Газета.ru".

Автор: Евгений Мышко28 декабря 2017, 17:42

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