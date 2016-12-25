Как католики отмечают Рождество

Уходящий президент США Барак Обама в последний раз на посту поздравил граждан с католическим Рождеством. Dni.Ru решили вспомнить, какие традиции характерны для этого праздника.

Обама выступил с праздничной речью вместе со своей женой Мишель из Белого дома. В своем послании уходящий президент вспомнил о ценностях христиан, толерантности и рассказал о своем лучшем подарке – возможности занимать пост лидера Штатов. "Мы сделали Америку уважаемой по всему миру. Мы взяли на себя лидерство в борьбе по защите этой планеты для наших детей", – обратился к гражданам президент, его послание размещено на официальном сайте Белого дома.

Католики встречают Рождество в ночь с 24 на 25 декабря. Вечером во всех храмах проходят торжественные рождественские службы.

За четыре дня до праздника начинается Адвент – период духовной подготовки к Рождеству. В это время католики постятся, произносят молитвы и стараются совершить как можно больше добрых дел.

Канун праздника, 24 декабря, называют Сочельник. В этот день пост особенно строгий – согласно предписаниям, употреблять в пищу можно только сваренные в меду зерна (сочиво). Однако с появлением в небе первой звезды семьям позволено сесть за стол, на котором присутствуют традиционные праздничные блюда и напитки: запеченная индейка или гусь, лазанья, пироги, шампанское, вино.

Характерная традиция, которая знакома и православным христианам – ставить в доме новогоднюю ель. Этот обычай зародился еще у германских народов, у которых хвоя символизировала жизнь и плодородие.

В Сочельник католики любят и колядовать – наряжаться в карнавальные костюмы и ходить по домам с рождественскими песнями. В награду они получают конфеты или деньги – почти, как на День всех святых.

Есть у католиков и свой "Дед Мороз" – Санта-Клаус. По традиции считается, что он пробирается в дома через дымоход, пока все спят. Санта кладет подарки под елку или в носок. Именно поэтому в ожидании волшебника католики вешают у камина декоративные чулки.