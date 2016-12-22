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Посла США в Японии высмеяли за "танец любви"
Американские дипломаты решили таким образом поучаствовать в популярном в Японии интернет-флешмобе. Они записали для местных жителей на видео поздравление "танцем любви". Ролик, размещенный 20 декабря на официальном канале посольства на YouTube, уже набрал более 2,6 миллиона просмотров.
Однако самих японцев поздравление американского посла не привело в восторг. В комментариях к ролику жители Страны восходящего солнца называют танец "очень страшным", "слишком поверхностным" и "ужасно оскорбительным танцем мира от страны, которая развязывает войны".
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