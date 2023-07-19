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Вторник 18 июля

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"Желаю всем такой любви": сияющая Бузова рассекретила личную жизнь

"Желаю всем такой любви": сияющая Бузова рассекретила личную жизнь
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Поющая телеведущая долго не говорила о сокровенном, но теперь Ольга Бузова раструбила о любви в деталях.

Самое светлое чувство, которому нет равных испокон веков, взволновало поп-звезду так глубоко, что она решила пофилософствовать. Теперь Ольга Бузова может безболезненно оглянуться вслед несбывшимся женихам и бывшему мужу, ведь ее мир больше не станет прежним.

"Я поняла, что существует два схожих (но очень разных) ощущения, у которых в языке одно название. Любовь", — начала свою исповедь артистка в телеграм-канале. Ольга Бузова сопроводила текст кадрами, где ее засняли сияющей и сидящей в позе лотоса на краю скалы.

По словам знаменитости, ощущение первого типа — когда чувствуешь себя хорошо рядом с человеком и с легкостью говоришь ему "Я тебя люблю". Однако, если партнеры меняются, то приятные переживания с каждым из них остаются одинаковыми.

"Как можно, те же чувства испытывать с другим человеком? Можно, если ты любил не человека, а свое состояние", — выразилась Ольга Бузова.

Другое дело, полагает звезда, это когда очаровываешься второй половинкой и находишься под совершенно новыми впечатлениями, невзирая на количество проведенного вместе времени. Певица уверена: это и есть настоящая любовь.

В заключении Ольга Бузова рассекретила личную жизнь. "Я желаю всем именно такой любви. И жду сама такую", — выдала поющая телеведущая.

Таким образом поп-дива сообщила: сейчас рядом с ней нет того самого, с кем хочется провести остаток дней. Жаль, что в свои 37 лет артистка так и не осознала, что любовь — это гораздо мощнее, чем порыв эмоций к одному человеку. И ее нужно не ждать, а дарить ежесекундно.

Однако всему свое время. Ольга Бузова завершила философские умозаключения двумя смайликами — разбитым сердцем и рыдающим лицом.

19 июля 2023, 00:40
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Ольги Бузовой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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