"Вялые груди как тесто": приспустившая трусы Волочкова вонзила огромный ствол прямо под зад

Вслед за Валентином и Мариной Юдашкиными, сбежавшими от Московских морозов в теплый Дубай, столицу покинула и Анастасия Волочкова. Отправилась она, неизменно, на Мальдивы, где чувствует себя практически как дома. Ведь там почти что каждая песчинка была неоднократно прижата к тему балерины, а каждый камешек мог стать кандидатом для прикрытия оголенной груди блондинки.



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