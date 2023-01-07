"Вялые груди как тесто": приспустившая трусы Волочкова вонзила огромный ствол прямо под зад

В отличие от супруги онкобольного модельера Юдашкина, которая показывала подписчикам город, Волочкова в личном блоге решила не изменять себе и продолжила показывать себя. Сдвинутые ноги, чуть-чуть раздвинутые, распахнутый шпагат вжатый в коренастую толстую пальму, впившиеся трусики, вываливающиеся груди – всего великолепия и не перечислишь!
А сегодня утром Анастасия Волочкова порадовала Сеть новым пикантным фото, на котором позирует посреди пальмовой рощи. Да только вот ракурс не задался: одно из деревьев, расположенных сзади, оказалось, по мнению хейтеров, сняло так, будто Волочкова вонзила огромный ствол прямо себе под зад, проткнув насквозь короткий сарафанчик.Все старания Анастасии пошли, увы, насмарку. Посетители блога разнесли ее и за приевшиеся позы, и за купальник, который явно маловат для спортивного тела балерины. На одном из снимков случайно приспустившая трусы Анастасия Волочкова хотела положить на завязку один только палец, но вес уже оказался слишком большим для дизайнерского бикини.
"Ужасные провокации, "Ну что же за купальники стремные", "Вялые груди, вываливающиеся из корсета как тесто, пожившее лицо, морщины и развратный пошлый макияж", – расплевались комментаторы глядя на новые снимки Анастасии Волочковой.