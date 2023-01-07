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Шоу-бизнес
"Вялые груди как тесто": приспустившая трусы Волочкова вонзила огромный ствол прямо под зад

"Вялые груди как тесто": приспустившая трусы Волочкова вонзила огромный ствол прямо под зад

Вслед за Валентином и Мариной Юдашкиными, сбежавшими от Московских морозов в теплый Дубай, столицу покинула и Анастасия Волочкова. Отправилась она, неизменно, на Мальдивы, где чувствует себя практически как дома. Ведь там почти что каждая песчинка была неоднократно прижата к тему балерины, а каждый камешек мог стать кандидатом для прикрытия оголенной груди блондинки.
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В отличие от супруги онкобольного модельера Юдашкина, которая показывала подписчикам город, Волочкова в личном блоге решила не изменять себе и продолжила показывать себя. Сдвинутые ноги, чуть-чуть раздвинутые, распахнутый шпагат вжатый в коренастую толстую пальму, впившиеся трусики, вываливающиеся груди – всего великолепия и не перечислишь!

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"Испанский стыд": Из промежности расставившей ноги Волочковой хлынула струя

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

А сегодня утром Анастасия Волочкова порадовала Сеть новым пикантным фото, на котором позирует посреди пальмовой рощи. Да только вот ракурс не задался: одно из деревьев, расположенных сзади, оказалось, по мнению хейтеров, сняло так, будто Волочкова вонзила огромный ствол прямо себе под зад, проткнув насквозь короткий сарафанчик.

Анастасия Волочкова. Фото: личный блог / volochkova_art
Анастасия Волочкова. Фото: личный блог / volochkova_art
Все старания Анастасии пошли, увы, насмарку. Посетители блога разнесли ее и за приевшиеся позы, и за купальник, который явно маловат для спортивного тела балерины. На одном из снимков случайно приспустившая трусы Анастасия Волочкова хотела положить на завязку один только палец, но вес уже оказался слишком большим для дизайнерского бикини.

"Ужасные провокации, "Ну что же за купальники стремные", "Вялые груди, вываливающиеся из корсета как тесто, пожившее лицо, морщины и развратный пошлый макияж", – расплевались комментаторы глядя на новые снимки Анастасии Волочковой.


Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 января 2023, 17:13 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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