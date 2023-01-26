Невозможно измерить: похотливая Волочкова представила мужское достоинство своего любовника

Новый ухажер постоянно радует балерину.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова не является образцом человека, заботящего о семейных ценностях. Заслуженную артистку России периодически можно наблюдать в компании ухажеров. Собственно, она и не скрывает свою похотливость.

Так, в интервью Пятому каналу, балерина подчеркнула, что жила с олигархами. Артистка также отметила, что поклонники у нее были, есть и будут. Она также не забыла упомянуть, какими подарками ее осыпали ухажеры.

"Я в этой жизни видела и бриллианты, и яхты, и самолеты" – отметила Анастасия Волочкова. Однако мужское достоинство, которым обладает ее нынешний любовник Дмитрий невозможно измерить деньгами.

Звезда балета обратила внимание на доброту своего кавалера. По ее словам, Дмитрий умеет совершать поступки, благодаря которым отличается от предыдущих поклонников. Бывшая прима Большого театра отметила, что для нее подарки измеряются некими другими аспектами.

Анастасия Волочкова подчеркнула, что новый любовник поддерживает ее благотворительные проекты. По ее словам, Дмитрий также собирается поддержать выступление, которое состоится 8 февраля.

Меж тем, балерина сыронизировала, что ухажер настолько часто проявляет доброту, что иногда это ее лаже бесит. Напомним, что ранее звезда постоянно получала огромные букеты и подарки от Дмитрия. Он даже переоделся в костюм Деда Мороза, чтобы порадовать Анастасию Волочкову.