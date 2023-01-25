Его зверски убили: новый мужчина Волочковой оказался покойником на кладбище

Волочкова молилась за его душу в храме.

Кого только не было в ухажерах у Анастасии Волочковой. К ее ногам падали и миллионеры, и бизнесмены, и банщики, и кондитеры. Но сердце Волочковой пока так иникому и не отдано. А все потому, что по воле судеб она снова и снова оказывается одна.

В свежем интервью Пятому каналу Анастасия Волочкова призналась, что с появлением нового поклонника в образе Деда Мороза была шокирована произошедшим. Когда она увидела кондитера по имени Дмитрий, то обомлела от его сходести с покойным русским царем Николаем II. Конечно, она сразу влюбилась. Тем более, что в ее доме на фресках она изображена именно с ним. Волочкова тут же побежала в церковь, чтобы помолиться о зверски убитом русском государе. Сердце подсказывало, что Дима – ее судьба.

"Я влюбилась, конечно, не стану скрывать, у меня потрясающие эмоции по отношению к нему и сейчас", – рассказала Анастасия Волочкова.

В следующий раз в храм Анастасия Волочкова пришла уже в компании Дмитрия. Там влюбленные признались друг другу в чувствах, держась за руки. После того случая по Сети распространилась информация о том, что Волочкова скоро выйдет замуж и якобы уже даже помолвилась с новым ухажером перед лицом Бога.

Но к сожалению, Дмитрий тоже не подошел сильной и независимой Анастасии Волочковой, ведь ее требования слишком высоки. Так что пока ее сердце свободно.