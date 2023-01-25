"Ряженый актер": по уши влюбившуюся в очередного мужика Волочкову унизили

Анастасия Волочкова возмущена.

Вернувшись с Мальдив, Анастасия Волочкова закатила пышную вечеринку по случаю своего 47-летия. На торжестве собрались не только близкие друзья балерины, но и журналисты, которые выпытали все, что происходило в ее личной жизни в последние несколько месяцев.

Волочкова, которая ранее рассказала о планируемой свадьбе с кондитером Дмитрием, призналась, что до церемонии дело все-таки не дойдет, поскольку этот мужчина ей не подходит. По словам балерины, она еще не встретила того мужчину, который подходит под ее требования.

Вместе с тем Анастасия призналась в чувствах к Дмитрию, который появился в ее жизни в образе Деда Мороза. В первую встречу мужчина принес танцовщице сладости. "Я вообще думала, что это ряженый какой-то актер. А это оказался Дима", – цитирует звезду Пятый канал.

В прошлом месяце Дмитрий посетил спектакль Анастасии Волочковой, но не принес балерине цветы. А мужчина, который явился на встречу без букета, можно сказать, унижает танцовщицу. Из-за этого балерина устроила скандал, после которого ухажер подарил ей розы, рассаженные в кашпо, а в каждом было по 101-у цветку. Тогда звезда и влюбилась по уши в кондитера.