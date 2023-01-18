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"Отдыхаю не одна": умотавшая на Мальдивы Волочкова променяла жениха на другого

Анастасия Волочкова отдыхает не одна.
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В начале января Анастасия Волочкова, как и обещала, улетела на Мальдивы. Правда, артистка не взяла с собой жениха Дмитрия Дюрана, с которым пообещала обручиться после отпуска и дня рождения. На снимках, сделанных за границей, балерина позирует в одиночестве. У публики резонно возник вопрос: неужели танцовщица уже рассталась с новым возлюбленным?

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

На него Волочкова ответила совсем недавно, проводя очередной день на Мальдивах. Балерина уточнила, что улетела на отдых одна. "Но отдыхаю не одна", – добавила Анастасия, заинтриговав тем самым поклонников. Можно сделать вывод, что блондинка променяла жениха на другого человека.

Волочкова пообещала рассказать позже о том, с кем провела время на Мальдивах. Пока же публика строит свои догадки. При этом мало кто удивляется тому, что Анастасия уже переключилась на другого человека, ведь последние ее романы заканчивались очень быстро.

Сейчас Анастасия Волочкова активно готовится к своему дню рождения. 20 января 2023 года балерине исполнится 47 лет. Скорее всего, во время торжества артистка представит собравшимся очередного ухажера и назовет любимым.

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2023, 20:40 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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