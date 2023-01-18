Пристроились сзади: Истосковавшаяся по интиму Волочкова затащила в постель четырех мужиков

Волочкову довели до исступления

Балерина всея Руси, к своему сожалению, покидает Мальдивы: чудесный отпуск закончился, а мужчину по имени Дмитрий, которого она собиралась везти с собой, россияне так и не увидели. Может, у Анастасии Волочковой уже новый ухажер, ведь меняются они у нее довольно быстро.

Благодаря одному из последних интервью любвеобильность артистки стала понятна, ведь секс в ее жизни, как оказалось, играет важную роль. Так что, судя по всему, выбирая партнера, она учитывает этот факт. Например, блондинка рассказала о романе с турком, который в этом деле был настоящим спецом! "Когда два дня недотраха, я уже лезу на стены", – разоткровенничалась балерина.

Как с этим обстояли дела на Мальдивах, не понятно. Но, судя по отсутствию мужчины рядом, Анастасия Волочкова успела истосковаться по интиму. Впрочем, внимания звезде точно хватило: весь отдых ее окружали представители сильного пола – правда, обслуживающий персонал.

Но некоторые сотрудники уж точно довели ее до исступления своей заботой: иначе она бы не стала с ними фотографироваться перед отъездом. В микроблоге блондинки появился снимок сразу с компанией красавцев. Вот только для съемки балерина выбрала довольно странное место – рядом с лежаком в виде кровати. Вот так артистка, можно сказать, затащила в постель четырех мужиков!

Но главная роль на снимке досталась артистке: она как бы стоит впереди, а новые приятели пристроились сзади, причем двое из них нежно обняли звезду за спину. Кажется, что этот отпуск Анастасия Волочкова запомнит надолго!