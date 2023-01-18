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Раздвинувшая ноги перед толпой Волочкова засветила пышную растительность: Поласкала пальчиками

Анастасия Волочкова не стыдится

Продолжение: Пристроились сзади: Истосковавшаяся по интиму Волочкова затащила в постель четырех мужиков
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Балерина всея Руси продолжает наслаждаться отдыхом на Мальдивах. Каждый день у артистки похож на праздник: океан, бассейн, вкусная еда, бесконечные шпагаты. Вот только любимого рядом нет. Поклонники уже не раз писали, что, глядя на Анастасию Волочкову, видно, как она тоскует без мужской ласки, а ее многочисленные публикации с райских островов каждый час – своеобразный крик о помощи.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Но, кажется, что счастье танцовщицы не наиграно. Чего же грустить, когда ее окружает такая красота? Вот она и делится ею с народом, чтобы, так сказать, и они все прочувствовали. Накануне в ее микроблоге появился новый снимок: полуголая звезда расположилась в бассейне, по традиции раздвинув ноги в шпагате, а интимное место прикрыла красивым букетом цветов. Таких поз она уже давно не стесняется!

Вот так невзначай Анастасия Волочкова засветила пышную растительность, видимо, подаренную местными поклонниками. Нельзя не заметить, как артистка довольна столь щедрым презентом. На снимке она его даже аккуратно и трепетно поласкала пальчиками, чтобы не повредить.

Конечно, райский отдых не обошелся без конфузов. Недавно знаменитость пожаловалась на воспаление в паховой области, что ставит под удар ее фирменные шпагаты! В разговоре с Пятым каналом заведующий отделения спортивной травматологии Максим Королев предположил, что могло стать причиной боли Анастасии Волочковой.

Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2023, 15:00 Источник: Соцсети • Требует проверки
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