"Сосала у трактористов и дальнобойщиков": оставшаяся без секса Волочкова полезла на стену

Волочкова исстрадалась без способного мужика.

Анастасия Волочкова свободная женщина, и может себе позволить отдыхать и проводить время с тем, с кем хочет. В одном из интервью она признавалась, что не откажется от интима с человеком, который ей симпатичен. Тем не менее, сейчас она отдыхает на Мальдивах в гордом одиночестве или просто не показывает спутника. Впрочем, может быть, балерина и вовсе решила отдохнуть от мужского внимания.

Весной прошлого года балерина отдыхала в Турции в компании восточного красавца. Поклонники предположили, что это азербайджанский таксист, но это было не так. Как выяснилось, он был настоящим турецким богачом. Толстосум обхаживал российскую балерину и всячески ее ублажал, а ей это только и надо. Он поселил Анастасию Волочкову на отдельном острове и катал ее на яхтах. В эфире рутюб-шоу "Злые языки" Анастасия Волочкова призналась, что турок и в сексе был спец.

"Когда два дня недотраха, я уже лезу на стены", – сделала признание балерина.

Впрочем, Волочкова не всегда смотрит только на деньги. Ранее она встречалась с банщиком Сергеем, который был не так состоятелен.



Ранее Дана Борисова обвинила 46-летнюю Анастасию Волочкову в занятии эскортом. В ответ на это Волочкова только рассмеялась и припомнила ей, что та сама "сосала у трактористов и дальнобойщиков". Волочкова не обращает на такие выпады в свой адрес, ведь она уверена, что все это из-за зависти. Чего стоит только одна ее пятая точка, сообщает Пятый канал.