"Вся в крови": истерзанную до мяса Волочкову нашли на мальдивском пляже

Эпатажная блондинка Анастасия Волочкова поплатилась за свои загулы. Народ ахнул – живого места нет!

Самая популярная балерина страны только и делает, что меняет мужчин, время от времени отдыхая на Мальдивах. Подтянутая, загорелая и безумно сексуальная Анастасия Волочкова назло врагам скидывает купальник и виляет задом перед камерой в крошечных трусиках. Пока народ бросается на звезду с критикой, она нежится на песке и плюет на приличия.

Недавно в личном блоге звезду снова нашли на мальдивском пляже, а затем там появилось жуткое фото ноги с изуродованным органом. Судя по всему, знаменитость травмировала ноготь и истерзала палец до мяса в попытке обработать расколотую пластину. Балерина так ярко описала неприятность, будто вся измазалась в крови.

"Да уж! У меня без приключений не бывает. Вся нога была в крови. А этот палец — моя опора на пуантах. Ну как так!" — выразилась Анастасия Волочкова в личном блоге.

Однако долго горевать звезде не пришлось. Она решила заглянуть в комментарии к свежим фото, чтобы поднять настроение.

Там злопыхатели принялись обсуждать не только ее травму, но и испорченный педикюр. Критики привыкли видеть звезд максимально ухоженными и опрятными, а вот Анастасия Волочкова разрешает себе промахи. Лак на ногах уже подпортился, да и сухие кусочки кожи на конечностях звезды сочли вопиющим недостатком.