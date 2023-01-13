"Пах не от шпагатов болит": Раздвигающей ноги перед первым встречным Волочковой поставили страшный диагноз

Отдых на Мальдивах обернулся для балерины всея Руси не очень приятной ситуацией. Артистка наслаждалась отпуском, по традиции делала шпагаты, раздвигая ноги перед интернет-пользователями – так сказать, первыми встречными... И внезапно пожаловалась народа на боль: из-за усердных тренировок у Анастасии Волочковой начался "воспалительный процесс".
Трагедия знаменитой блондинки привлекла внимание светской сплетницы Лены Миро. Она в своем личном блоге с иронией пожалела королеву шпагатов и предложила своим подписчикам поделиться с ней советами. "Чем помочь Настеньке?", – прозвучал ее вопрос.
В комментариях, как всегда, собрались настоящие "знатоки", которые принялись ставить диагнозы балерине – некоторые довольно страшные. Кто-то предположил, что ее настигла старость, ведь в ее возрасте с тренировками надо быть аккуратнее.
"Свои "таймы она отыграла". Начальная стадия артроза. Смотри осторожно теперь ногами махай. А то шейку бедра сломать можешь", – посоветовали Анастасии Волочковой пользователи.
Но диагноз в виде возраст – еще цветочки. Среди комментаторов нашлись и те, кто произнес более страшные слова: мол, дело не в изнурительных растяжках балерины, а в том, где, перед кем и в каких условиях она раздвигает свои ноги.
"Садится в шпагат во всяких антисанитарных местах. Думаю, ее пах не от шпагатов болит. Из-за например Neisseria gonorrhoeae или Chlamydia trachomatis", – оценили ситуацию Анастасии Волочковой народные эксперты.