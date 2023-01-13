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"Ради любовников": Меняющая мужиков Волочкова вышвырнула родную дочь

Развлекающаяся вдали от дома Анастасия Волочкова вспомнила про дочь.
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Жизнь балерины всея Руси нередко осуждается общественностью. За что только ее не ругают! Скандальные выходки, пошлые фотографии, непристойные наряды и постоянные мужчины, которые ее окружает. Да, кавалеров она меняет как перчатки: еще год назад, к примеру, Анастасия Волочкова собиралась замуж за банщика Сергея, а перед новогодними праздниками объявила, что выходит замуж за другого – Дмитрия.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

И, конечно, в микроблоге балерины можно увидеть фотографии с мужчинами, а вот единственную дочь Ариадну она показывает по особым случаям – обычно в праздники. И как раз сегодня тот самый день. Танцовщица, отдыхая на Мальдивах, вспомнила, что пропустила День дочери, и поспешила поздравить свою кровинушку с праздником.

В своем микроблоге Анастасия Волочкова разместила серию снимков из разных периодов жизни Ариадны. Девочка, напомним, воспитывается в новой семье отца, а с матерью, по слухам, общается не особо часто. Впрочем, пользователи в комментариях к публикации отметили, что во всем виновата сама артистка, ведь она, по их словам, вышвырнула из жизни родную дочь ради других ценностей.

"А может быть и сама "балерина" попросила дочь оставить ее наедине со своими бесконечными "друзьями"... Живет исключительно ради удовольствия, любовников", – пишут хейтеры под публикацией блондинки.

Среди фотографий, к слову, засветилась и мама балерины, с которой у нее в последние годы не простые отношения. Но родственнице Анастасия Волочкова, по данным телеканала "360", благодарна за вклад в карьеру.

Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2023, 12:40 Источник: Соцсети • Требует проверки
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