"Другие планы": родившая при трехлетнем сыне Тодоренко шокировала новостью

Регина Тодоренко недавно стала мамой во второй раз. Важное событие, а именно встречу нового члена семьи, она разделила с мужем и даже трехлетним сыном. Стоит отметить, что многим поклонникам показалось странным рвение теледивы рожать при маленьком ребенке. По мнению некоторых, это могло травмировать неокрепшую психику малыша.
Накануне звезда шокировала фанатов другой новостью. Несмотря на то, что ее новорожденному сыну нет еще и месяца, женщина уже приступила к работе. К счастью, она отказалась пока что от съемок, но зато приступила к написанию книги, над которой работает уже долгое время. По словам телеведущей, она хочет написать детские рассказы о путешествиях. По всей видимости, истории эти будут связаны с ее поездками, поскольку теледива призналась, что героиню ее произведения тоже будут звать Регина.
Пока что женщине непросто уделять достаточно времени работе, поскольку новорожденный малыш требует немало времени. "Пытаюсь поработать, но у Мира другие планы на маму", – сетует Тодоренко в микроблоге. В качестве доказательства она выложила фотографию, на которой она сидит перед ноутбуком, пытаясь что-то писать, и держит одной рукой малыша.