"Другие планы": родившая при трехлетнем сыне Тодоренко шокировала новостью

Регина Тодоренко недавно стала мамой, однако долго сидеть в декрете она, видимо, не планирует.

Регина Тодоренко недавно стала мамой во второй раз. Важное событие, а именно встречу нового члена семьи, она разделила с мужем и даже трехлетним сыном. Стоит отметить, что многим поклонникам показалось странным рвение теледивы рожать при маленьком ребенке. По мнению некоторых, это могло травмировать неокрепшую психику малыша.

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Накануне звезда шокировала фанатов другой новостью. Несмотря на то, что ее новорожденному сыну нет еще и месяца, женщина уже приступила к работе. К счастью, она отказалась пока что от съемок, но зато приступила к написанию книги, над которой работает уже долгое время. По словам телеведущей, она хочет написать детские рассказы о путешествиях. По всей видимости, истории эти будут связаны с ее поездками, поскольку теледива призналась, что героиню ее произведения тоже будут звать Регина.

Пока что женщине непросто уделять достаточно времени работе, поскольку новорожденный малыш требует немало времени. "Пытаюсь поработать, но у Мира другие планы на маму", – сетует Тодоренко в микроблоге. В качестве доказательства она выложила фотографию, на которой она сидит перед ноутбуком, пытаясь что-то писать, и держит одной рукой малыша.