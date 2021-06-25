И все-таки ковид: близкие Долиной рассказали о ее состоянии

После долгого молчания окружение Ларисы Долиной решилось прокомментировать ее текущее состояние.

Ранее в Сети стало нарастать беспокойство относительно здоровья народной артистки. Несколько дней назад появилась информация о том, что она получила положительный результат, сдав тест на коронавирус. Эта информация долго не находила подтверждения и тревожила фанатов звезды, однако теперь все встало на свои места. Сегодня близкие Ларисы Долиной подтвердили, что у нее действительно диагностирован ковид.

Источник из окружения 65-летней певицы рассказал, что у женщины на какое-то время пропадало обоняние и поднималась невысокая температура, была слабость. Однако болезнь протекает в легкой форме. Артистке не понадобилась госпитализация, она лечится дома под контролем врачей и уже чувствует себя гораздо лучше.

Как сообщил "StarHit", из-за произошедшего в ближайшее время Лариса Долина планирует отказаться от посещения публичных мероприятий. Однако примечательно, что буквально вчера народная артистка сама вышла на связь с обеспокоенными поклонниками. В комментариях под постами в "Инстаграм" женщина постаралась кратко ответить на вопросы о своем здоровье. Она не стала говорить о диагнозе, но отметила, что сейчас все в порядке и в скором времени она планирует появиться на двух концертах, чем сразу успокоила публику. Вероятно, к тому времени срок, положенный для самоизоляции, уже закончится, и Лариса Долина сможет вернуться к работе.