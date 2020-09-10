"Мои дети обречены": Дибров сделал громкое заявление

Телеведущий, режиссер и музыкант Дмитрий Дибров – многодетный отец. Но каково его пятерым детям жить под грузом известной фамилии? Об это с ним на премии Mama's days Awards'2020 поговорила корреспондент "Дни.ру".

"Я сам сполна узнал, что такое быть сыном известного человека, – вздыхает ведущий. – В Ростове-на-Дону, откуда я родом, фамилия Дибров будь здоров как известна! Я же родился в семье основателя и первого "оттепельного" декана филологического факультета Ростовского государственного университета Дмитрий Диброва и всю жизнь был Дибровым-младшим. С одной стороны, это открывало для меня все двери. Но с другой стороны, за этой открытой дверью предстояло двигаться самому".

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"Отучившиеся у папы студентки приходили на педагогическую практику в мою школу, – вспоминает Дибров. – Но сыновья жуликов, преступников отсидятся, а Диброва специально поднимут, чтобы взять реванш за все, что декан в прошлом учебном году сделал. Поэтому я понимал, что обязан все знать лучше, чем окружающие".

"Я понимаю, над моими детьми будет всю жизнь будет висеть Дамоклов меч и всегда найдутся желающие сказать "природа отдыхает", – говорит Дибров. – Мои дети будут обречены на то, что от них окружающие будут жать чего-то невероятного – мол, раз ты сын известного человека, то отчебучь что-то, расскажи, на ком женился во второй раз Наполеон в Гваделупе!"

Но о том, чтобы его дети сменили фамилию на менее громкую, Дибров и слышать не желает. "Фамилия эта дана им в аренду – не ими она придумана и не ими нашпигована энергией, – пояснил Дмитрий. – Они просто должны будут не уронить ее".