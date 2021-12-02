Брошенная Карнавал потеряла сознание на публике: Выносили на руках

Имя Вали Карнавал сейчас знакомо даже зрелым людям. Все дело в том, что для многих оно связано со скандалом с Ларисой Долиной. В какой-то момент легенда отечественного шоу-бизнеса посетила передачу, на которой также присутствовала девушка. Ее компания Ларисе Александровне вовсе не понравилась.
Тогда Лариса Долина предложила Вале Карнавал спеть. На тот момент начинающая артистка уже выпустил собственные композиции, что крайне не понравилось звезде. Она прямо сказала девушке, что она не умеет петь и стоит начать учиться. Однако смириться с этим Валя не смогла и принялась отстаивать права любого человека на возможность выступать.
Сейчас между Ларисой Долиной и Валей Карнавал все более-менее успокоилось, но поклонники не перестают припоминать ситуацию блогерше. Теперь она вместе с друзьями приехала в Крокус Сити Холл, чтобы выступить. Однако в какой-то момент ей пришлось покинуть мероприятие.
Позднее стало известно, что во время выступления Валя якобы уже терпела боль. Встреча с поклонниками была приятной, но ее сил уже не хватило. В какой-то момент девушка просто потеряла сознание. Некоторые присутствующие засняли страшную ситуацию на камеру. Из помещения Карнавал выносили на руках. Пока она не прокомментировала ситуацию.