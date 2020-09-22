Боня набросилась на Собчак за странное поведение во время интервью: Все выглядело нелепо

Тогда светская львица в личном блоге стала публиковать сомнительные материалы с данными по поводу вышек 5G и коронавируса. Журналистка, как и многие пользователи Сети, от души посмеялась над конспирологическими теориями, которые захватили разум Виктории Бони.
Видимо, артистка решила отомстить бывшей подружке, поэтому просмотрела несколько ее интервью на канале "Осторожно, Собчак!" и высказала свою точку зрения. По мнению модели, особенно странным вышла беседа супруги Константина Богомолова с бизнесменом Алексеем Нечаевым.
Виктория Боня посчитала, что звезда ведет себя глупо во время разговора с предпринимателем – крутится перед ним, строит глазки, делает сомнительные предложения женатому человеку. "Все выглядело нелепо", – отметила модель.
Досталось телеведущей и за внешний вид. Светская львица обратила внимание, что, несмотря на просторный костюм, у Ксении Собчак все равно торчит живот. Также она посчитала некрасивым то, что журналистка постоянно держала руки в карманах.
Стоит отметить, что Виктория Боня уже неоднократно советовала бывшей подружке заняться гимнастикой для лица, чтобы разгладить морщины. Звезда уверена, что у супруги Константина Богомолова аллергия на красивых женщин, именно поэтому они и перестали общаться.
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