"У него была другая семья": Боня рассказала о чудовищном горе

Виктория Боня узнала, что ее отец ушел из жизни несколько месяцев назад. Жена усопшего скрыла от телеведущей траурное событие.

Светская львица поделилась с поклонниками информацией о том, что ее отец Анатолий Федорович умер в марте 2020 года. Девушке стало известно о том, что родителя не стало, только сейчас. Виктория Боня расстроена тем, что не знала о смерти близкого человека и не проводила его в последний путь.

Звезда добавила в инстаграм-канал пост с черно-белыми семейными снимками и написала трогательный текст. Оказалось, что жена отца невзлюбила Викторию и не принимала ее общество. По словам знаменитости, женщина либо ревновала супруга к детям, либо своеобразно опекала его, а Анатолий Федорович слушался ее указаний из-за покладистого характера.

"Хотя мы не жили вместе, у него была другая семья, он все же был нашим с сестрой отцом.", – выразилась девушка. Виктория Боня заявила, что безумно любит покойного родителя и ей очень больно.

Подписчики звезды были возмущены тем, что она не поддерживала с отцом связь. Телеведущая ответила в комментариях, что звонила и писала родственнику, но все попытки связаться оставались без ответа. Причина ухода Анатолия Федоровича из жизни до сих пор ей не известна. Информацию о смерти родителя Виктория Боня узнала от друга-журналиста, так как ей очень хотелось узнать, почему с отцом не получается связаться по телефону.