"Перегрызали друг другу глотки": Савельева раскрыла сенсационные данные о проекте "Фабрика звезд"

Саша Савельева с содроганием вспоминала то время, когда она участвовала в популярном проекте "Фабрика звезд". Именно тогда и началась музыкальная карьера певицы. На личной странице в Инстаграме она опубликовала снимок почти двадцатилетней давности.

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