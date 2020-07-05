"Перегрызали друг другу глотки": Савельева раскрыла сенсационные данные о проекте "Фабрика звезд"

Певица призналась, что на шоу "Фабрика звезд" она попала в 17-летнем возрасте. Тогда Саша Савельева не могла себе представить, как круто повернется ее жизни после участия в проекте. Молодая артистка старалась совмещать все и сразу: постоянные съемки "Фабрики" и учебу в Гнесинском Училище.
В то время ходили слухи, что попасть на проект можно было только по связям, но Саше чудесным образом удалось оказаться в числе первых, кто стал культовым участником шоу. По словам Савельевой, на решающий кастинг она побежала после экзамена по музыкальной литературе. Девушка не успевала на встречу с продюсерами и страшно волновалась, что никто не сжалится над ней и не даст второго шанса.
Но удача была на стороне артистки: как только она пришла, ее сразу позвали на сцену. Через несколько дней, пройдя этапы конкурсного отбора, Саша Савельева решила, что не должна приходить на финальное собеседование. Девушка почувствовала дискомфорт и задумалась о правильности выбранного решения.
"Мое природное чувство ответственности взяло верх, и я не понимала как можно становиться настоящей артисткой не закончив музыкальное заведение. Но один звонок Игоря Матвиенко, со словами "отечественный шоу бизнес без тебя не сможет", решили все", – разоткровенничалась Савельева.
После слов знаменитого продюсера Саша отбросила чувство вины и занялась делом. 17-летняя девочка сразу же стала профессиональным музыкантом и подарила российской эстраде десятки хитов.
Сейчас Саша Савельева занимается сольной карьерой. После рождения долгожданного малыша спустя долгое время она вернулась музыкальную индустрию.
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