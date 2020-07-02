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"Не забочусь о чувствах других": Савельева поведала о своем серьезном недостатке

Александра Савельева. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
В одном из интервью Саша Савельева призналась, что часто сталкивается с трудностями в общении. По словам девушки, не все люди расценивают ее как серьезного собеседника, что и научило давать отпор.
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Выяснилось, что бывшая подопечная Игоря Матвиенко только на первый взгляд кажется милой и "пушистой". За скромной внешностью скрывается манипулятор и тиран, подавляющий агрессивных людей. Так охарактеризовала себя экс-солистка группы "Фабрика" Саша Савельева.

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Девушка развенчала миф, связанный с ее утонченной и миловидной внешностью. Многие знакомые Савельевой отмечают, что только пообщавшись с ней лично, можно понять, какой это человек. Саша призналась, что долгое время не могла научиться контролировать свои эмоции и настроение.

Певице было сложно замечать, как своими словами и поступками она ранит чувства других. Возлюбленная Кирилла Сафонова считает жесткий характер своим главным недостатком, который всеми силами старается искоренить.

Когда Савельевой становится тяжело сдерживать возмущение, она вспоминает все хорошее, что сделал ей собеседник. По словам Саши, такой метод помогает направить негативные эмоции в другое русло и поменять настроение. Певица уверена: каждая девушка должна уметь постоять за себя, но всегда нужно чувствовать границы. Желание быть защищенной периодически перестает в гнев и открытую агрессию.

"Могу и грубо ответить, и покритиковать, не заботясь о чувствах другого человека", – добавила певица.

В разговоре с журналистами Саша Савельева упомянула и своего звездного мужа Кирилла Сафонова. Певица уточнила, что сложным характером обладает и ее возлюбленный. Саша успела привыкнуть к его упрямству и воспринимает перепады настроения супруга как проявление волевого характера.

Автор: 2 июля 2020, 08:15 Источник: 7дней.ру ✓ Надежный источник

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