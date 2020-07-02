"Антон для каждой из вас": Асмус представила своего нового красавца

Новости о громком разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова все не утихают, а яростные поклонники продолжают заваливать актеров нелестными комментариями и просьбами не разрушать семью. Асмус явно устала от настойчивых советчиков и решила навсегда отбить у них желание свести ее с Харламовым. Актриса представила публике очередного красавчика – Антона.

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