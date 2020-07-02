"Антон для каждой из вас": Асмус представила своего нового красавца

На странице Кристины Асмус в Инстаграме появились фотографии импозантного молодого человека. На этот раз актриса заставила рыдать поклонников не от грустных новостей, рассказывающих о ее расставании с Гариком Харламовым, а от смеха. Ведь Асмус поделилась шуточными снимками мужчины в социальных сетях.
Только вот загвоздка этой истории в том, что актриса сделала селфи через специальную программу, меняющую пол. Любознательные поклонники сразу узнали в лице темноволосого красавчика любимую актрису. Многие прокомментировали снимок и подчеркнули, что Кристина прекрасна в любом образе, а если она была бы мужчиной, то разбила бы огромное количество женских сердец.
"Я знаю, что этот грешный мир не совершенен, но я готов простить его несовершенство ради твоей улыбки. Девушки, вы прекрасны и особенны! Антон целует каждую из вас!", – подписала актриса снимок с лукаво улыбающимся парнем.
Несмотря на смешные фотографии Асмус, все внимание приковано к ее громкому разводу с Гариком Харламовым. Неравнодушные фанаты продолжают гадать, что же стало причиной разлада между актерами. Кристине приписывали и роман с Иваном Янковским – актером и коллегой Асмус по фильму "Текст".
Сама же артистка писала в своем личном блоге, что расставание с Гариком – это не импульсивное решение, а обдуманный и взвешенный ход. Кристина Асмус начала задумываться о разводе еще до выхода нашумевшего фильма Дмитрия Глуховского.
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