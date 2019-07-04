Известный рэпер женился на телеведущей

Известный хип-хоп-исполнитель T-Killah сыграл свадьбу. Избранницей артиста стала телеведущая Мария Белова. Радостную новость музыкант сообщил на своей странице в Instagram.
На фотографиях певец запечатлен вместе с возлюбленной на фоне элитного загородного комплекса Барвиха Luxury Village. "Семья", – коротко написал артист. Поклонники поздравили новоиспеченных супругов и пожелали им счастья.
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