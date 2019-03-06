Избиение родственников Юрия Дудя попало на видео

Кадры вопиющего инцидента появились в Сети. Агрессоры атаковали мать и брата журналиста Юрия Дудя.

Полиция возбудила уголовное дело после избиения родных видеоблогера. В Сети появились кадры возмутительного происшествия, едва не закончившегося похищением ребенка.

Брат Юрия Дудя Игорь вместе с матерью вел в детский сад своего сына – и подвергся нападению группы мужчин. Видео в Сети разместил проект Baza. Злоумышленники пытались отбить мальчика. Причиной произошедшего стал конфликт Игоря с его экс-супругой Юлией. Нападавшие – его бывший тесть с личной охраной. Женщина обвиняет экс-супруга в том, что он не дает ей видеться с ребенком. Брат же Юрия Дудя говорит, что она сама провоцирует скандалы.