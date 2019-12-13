Выступившей с гневной речью Любови Успенской дали пощечину

По словам артиста, исполнительница, судя по всему, не блещет умом. В посте о Софии Ротару, с которого и начался весь сыр-бор, нет ничего оскорбительного.
"Вы не понимаете, что она глупая? Я сказал, что к Ротару не имею никаких претензий. Она что, читать не умеет? Возьмите мой пост про Ротару – все сразу поймете. Я не знаю, кто и что напел Успенской про меня, но я написал как есть", – расставил точки над i возмущенный композитор.
Напомним, что конфликт спровоцировало высказывание Лозы о том, что якобы все приезжающие выступать на Украину артисты спонсируют армию этой страны. Юрий предположил, что средства с концертов Софии тоже идут на поддержание боевых действий.
Тем не менее он заявил, что не верит в слухи о спонсировании Ротару АТО. По словам композитора, он очень уважительно относится к артистке и считает ее по-настоящему талантливой.
В свою очередь Успенская увидела в этом нападки на коллегу и поспешила ее защитить. Артистка обвинила Лозу в том, что он оскорбляет и унижает Ротару.
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