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"Просто политическая проститутка": грязные сплетни добили Успенскую

Любовь Успенская. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Любовь Успенская пришла в ужас от слов Юрия Лозы. Певец заявил, что якобы все артисты, которые приезжает выступать на Украину, спонсируют армию этой страны.
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Все началось с того, что мужчина признался в искренней симпатии к Софии Ротару. Он отметил, что она талантливая артистка, а слухи о том, что она якобы спонсирует АТО – бред и домыслы. Во всяком случае, в том, что она не делала этого по своей воле, автор хита "Плот" уверен на сто процентов.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

"Необязательно самим поддерживать этот Майдан или АТО. Дело в том, что на Украине, насколько мне известно, все платят налог на войну. Любой концерт, который происходит на Украине, часть из этих средств идет на поддержание боевых действий. Поэтому все наши артисты, выступающие там, включая Михаила Михайловича Жванецкого, Успенскую. Все, кто отработали концерты на Украине, часть своих денег перевели на поддержку украинской армии", – передает слова Лозы газета "Комсомольская правда".

Подобное обвинение в свой адрес, пусть и косвенное, Любовь Залмановна не смогла оставить без внимания. Она опубликовала в своем микроблоге пост, в котором буквально вмазала композитору за его грязные сплетни.

"Я никогда не пойму таких людей, как Юрий Лоза. Не знаю, что движет ими: собственная посредственность и карьерные неудачи, отсутствие элементарного чувства меры или отсутствие вкуса, или неспособность критически воспринимать действительность. В защиту Софии Ротару, которую еще великий Иосиф Кобзон при жизни называл "королевой фонограммы", он пытается очернить и унизить действительно талантливых людей", – высказалась артистка.

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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Больше всего ее разозлили слова о спонсировании украинской армии. На это звезда отечественного шоу-бизнеса разразилась гневной тирадой: "Я не понимаю этой злобы, не понимаю, как низко надо пасть, чтобы воспользоваться откровенно пустой и грязной сплетней, вовлечь в нее украинский народ просто для того, чтобы о нем вспомнили". Она отметила, что деяния Лозы дурно пахнут и иметь к ним отношение совсем не хочется.

В свою очередь некоторые из подписчиков Любови не согласились с ее мнением и принялись критиковать певицу. Нашлись и те, кто поддержал ее точку зрения: "Ну вы же дали интервью гордону? Вы считаете его порядочным человеком? Или вы не задумываетесь, с кем вы общаетесь?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Просто политическая проститутка очередная 👏 умные люди все поняли и сделали выводы", "А что Вам плохого сделала Ротару? Приличная, талантливая женщина! Детей на седьмом десятке лет не рожает, про трусики не поет, про члены на всю страну не рассуждает!".

Автор: 11 декабря 2019, 14:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Заткнись, дура старая Успенская! Тебе ли рассуждать о порядочности и «как низко можно пасть»? Ты- образец безнравственности и падшей морали.
Лоза прав!
Ответить
Посмотрите у кого больше всего гастролей из представителей украины и поймете, кто спонсирует АТО! Брежнева - это доказано кстати, но только скандал СМИ не поднимают, Лобода, Лорак! А все "лавры почета" (травля) достались Ротару, у которой гастролей нет с 2014 года!
Юшка
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Уймись старая, потасканная еврейка! Пора бельишко к гробу готовить, а она про мастурбацию на всю страну вещает, как она стимулирует себя после концерта - расслабляется, плюс суррогатку ищет, а что дочь из больниц не вылезает - мать только сэлфи делает! Курица шепелявая!
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