"Могу сбрить": облюбовавший презервативную лавку Розенбаум ошарашил заявлением на всю страну

Народный артист России Александр Розенбаум не так давно интересовался наличием примерочной в презервативной лавке. Теперь певец рассказал, при каких условиях готов расстаться со своими знаменитыми усами.

Медиаперсона "заглянула на огонек" на телешоу "Вечерний Ургант". Розенбаум ответил на вопросы, которые ему задавали поклонники. Одной из самых примечательных стала тема избавления от усов.

"Я не знаю, какую роль, в каком кино мне надо предложить, чтобы я сбрил усы. Ради какой-то серьезной роли, серьезной очень. Которая мне будет очень интересна, до безумия. Потому что усы я могу сбрить только в безумном состоянии", – со смехом рассказал Александр в эфире выпуска "Вечернего Урганта", запись которого опубликована на видеохостинге "Ютуб".

Кроме того, артист поведал о самочувствии после удаления опухоли. Он отметил, что сейчас его здоровью ничего не угрожает и восстановление проходит успешно.

"Чувстую я себя хорошо. Здоровье мое хорошее. Все нормально... Прооперировали. Все хорошо", – сказал исполнитель. Напомним, что не так давно знаменитого певца прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена.

Видимо, состояние знаменитости настолько улучшилось, что не так давно его заметили прогуливающимся мимо "Презервативной", открывшейся на Старом Арбате. Тогда певец выкладывал на личной странице в "Инстаграм" пост, где даже поинтересовался, имеются ли в заведении примерочные.