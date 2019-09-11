Розенбаума прооперировали в Москве

Известный российский исполнитель Александр Розенбаум перенес операцию. Врачи Московского онкологического института имени Герцена удалили артисту злокачественную опухоль. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник.
Напомним, в начале сентября СМИ сообщили о том, что Александра Розенбаума экстренно доставили в столичную больницу. Медики провели ему многочасовую операцию. Тогда представители певца заявили, что госпитализация никак не отразится на гастрольном графике, передает "Москва 24".
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